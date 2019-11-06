2019-11-06T16:57:35+03:00
Общество

Подросток умер от инсульта из-за компьютерных игр

Школьник несколько дней не отрывался от монитора
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Таиланде школьник умер из-за чрезмерного увлечения компьютерными играмиВ Таиланде школьник умер из-за чрезмерного увлечения компьютерными играмиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Как и многие подростки, 17-летний Пляват Харикин обожал компьютерные игры. И свои школьные каникулы он решил посвятить именно им. Таиландский школьник дни и ночи сидел перед монитором, не отрываясь от любимой игры ни на минуту. Дабы не тратить время впустую, Пляват полностью отказался от сна, а ел исключительно перед монитором.

Тут родители забеспокоились всерьез. Начали разговаривать с сыном, предупреждать его, но никакие уговоры не устояли перед манящей онлайн-игрой. Когда отец вновь пошел к сыну с очередной порцией умных доводов, то увидел ребенка лежащим на полу абсолютно без движения. Он тут же вызвал скорую и попытался оказать сыну первую медицинскую помощь. К приезду врачей подросток уже не подавал никаких признаков жизни. Экспертиза показала, что причиной смерти стал инсульт. К нему привели бессонные ночи, которые мальчик всецело посвящал видеоиграм.

- Мой сын был умным и всегда хорошо учился в школе, но у него были серьезные проблемы с игровой зависимостью, - рассказал Daily Mail отец умершего подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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