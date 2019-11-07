В РПЦ предлагают ввести в школьный курс литературы Евангелие

СЕГОДНЯ 00:20 2019-11-06T19:59:40+03:00

Изучать его могли бы дети от 12 лет

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Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион предлагает ввести в школьный курс литературы изучение религиозных текстов для детей от 12 лет.

- Это не моя проблема и не мой вопрос, за счет чего организовать изучение религиозных текстов, - заявил владыка в эксклюзивном интервью «КП», отвечая на вопрос, за счет чего можно внести в курс религиозные тексты. - Я говорил об очень простой вещи: в школе изучаются такие памятники литературы, как «Война и мир» Толстого, «Преступление и наказание» Достоевского, рассказы Чехова, пьесы Островского. Евангелие является памятником литературы, причем очень авторитетным, самым читаемым. Почему в школьном курсе литературы этот памятник не присутствует? Думаю, что он вполне заслуживает того, чтобы его изучали именно как литературный памятник.

На вопрос о том, в каком возрасте предпочтительнее знакомить школьников с Евангелием, он ответил, что с 12 лет.

- Евангелие в неадаптированном варианте вполне доступно для школьников от 12 лет, - отметил митрополит.

ИСТОЧНИК KP.RU