В РПЦ объяснили, зачем в России строят «по три храма в сутки»

СЕГОДНЯ 00:55 2019-11-06T20:01:53+03:00

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Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион считает демагогией и желанием создать конфликт на пустом месте попытки увязать тему строительства в России храмов с темой строительства больниц и детсадов.

-Увязывать их могут только демагоги и люди, которые хотят на пустом месте создать конфликт. Храмы строятся для верующих людей, по их инициативе, по их просьбе, на их средства. Никто не запрещает тем же самым людям вкладывать свои средства в строительство детсадов и больниц, хотя это прерогатива государства. Я знаю немало людей из числа представителей бизнеса, которые вкладывают личные деньги и средства компаний и в строительство церквей, и в строительство детских садов, детских домов и больниц. Я также знаю немало людей, которые не вкладывают свои средства ни в то, ни в другое, ни в третье, - заявил владыка в эксклюзивном интервью «КП».

Возведение в России «трех храмов в сутки» он назвал прямым ответом на запросы верующих.

- Когда люди приезжают в Кремль, они любуются соборами, а когда идут в Алмазный фонд, то созерцают прекрасные алмазы. Можно было бы сказать: давайте распродадим эти алмазы и построим больницы и детдома, давайте распродадим Третьяковскую галерею и построим что-то более полезное. Сопоставлять количество храмов и количество больниц-садов - это все равно что сопоставлять количество шедевров в Третьяковской галерее с теми средствами, которых не хватает на благотворительные проекты. То, что в Русской церкви на протяжении последних 30 лет ежегодно строится около 1000 храмов, является прямым ответом на запросы верующих, - заключил владыка.

ИСТОЧНИК KP.RU