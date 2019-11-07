В РПЦ рассказали, кто вынудил главу Элладской церкви признать украинских раскольников

СЕГОДНЯ 01:15 2019-11-07T00:55:41+03:00

О признании Константинополь объявил за недели до того, как оно произошло

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Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион назвал тех, кто требовал от архиепископа Афинского Иеронима признания раскольнической «Православной церкви Украины».

-Мы сожалеем о том, что Элладская церковь признала эту легализованную Константинополем раскольничью структуру. Мы сознаем, конечно, что Элладская церковь не является в полном смысле автокефальной - она очень сильно зависима от Константинополя, у нее нет собственных внешних связей и собственной внешней политики. Более того, половина архиереев этой церкви являются одновременно архиереями Константинопольского патриархата, и Константинополь, как известно, угрожал отнять эти епархии у Элладской церкви, если она проявит неповиновение в вопросе признания раскольнической «православной церкви Украины». То есть можно говорить о том, что это полуавтокефальная церковь. Она испытала на себе беспрецедентное давление со стороны Константинополя, который всячески добивался этого признания и объявил об этом признании уже как о решенном факте за несколько недель до того, как оно состоялось, - рассказал владыка в эксклюзивном интервью «КП».

Помимо этого было и давление со стороны американцев.

- Кроме того, известно (об этом свидетельствуют греческие источники), что на архиепископа Афинского Иеронима беспрецедентное давление оказывало и посольство США в Афинах, - подчеркнул митрополит.

ИСТОЧНИК KP.RU