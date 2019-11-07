В РПЦ рассказали, кто вынудил главу Элладской церкви признать украинских раскольников
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион назвал тех, кто требовал от архиепископа Афинского Иеронима признания раскольнической «Православной церкви Украины».
-Мы сожалеем о том, что Элладская церковь признала эту легализованную Константинополем раскольничью структуру. Мы сознаем, конечно, что Элладская церковь не является в полном смысле автокефальной - она очень сильно зависима от Константинополя, у нее нет собственных внешних связей и собственной внешней политики. Более того, половина архиереев этой церкви являются одновременно архиереями Константинопольского патриархата, и Константинополь, как известно, угрожал отнять эти епархии у Элладской церкви, если она проявит неповиновение в вопросе признания раскольнической «православной церкви Украины». То есть можно говорить о том, что это полуавтокефальная церковь. Она испытала на себе беспрецедентное давление со стороны Константинополя, который всячески добивался этого признания и объявил об этом признании уже как о решенном факте за несколько недель до того, как оно состоялось, - рассказал владыка в эксклюзивном интервью «КП».
Помимо этого было и давление со стороны американцев.
- Кроме того, известно (об этом свидетельствуют греческие источники), что на архиепископа Афинского Иеронима беспрецедентное давление оказывало и посольство США в Афинах, - подчеркнул митрополит.
ИСТОЧНИК KP.RU