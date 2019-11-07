В РПЦ отметили позитивные сигналы при Зеленском

СЕГОДНЯ 01:00 2019-11-07T00:55:29+03:00

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Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион отметил некоторые позитивные подвижки в церковной ситуации на Украине при Владимире Зеленском.

- Президент Зеленский публично заявил о том, что не будет поддерживать ни одну из сторон в существующем ныне на Украине межрелигиозном противостоянии, и что он не будет вмешиваться в церковные дела. Этим он очень выгодно отличается от своего предшественника господина Порошенко, который сделал «получение автокефалии Украиной», как это было им названо, частью своей предвыборной кампании. Верующие Украинской православной церкви Московского патриархата смогли облегченно вздохнуть, потому что та кампания по захвату храмов, которая происходила при поддержке режима Порошенко, сегодня практически сошла на нет. Еще не отменены те дискриминационные законы, которые были введены при Порошенко, но можно надеяться на то, что при новом президенте и в этом отношении будет установлена справедливость, - рассказал владыка в эксклюзивном интервью «КП».

Митрополит также ответил на вопрос о том, рассказывал ли ему предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий о своих встречах с президентом Украины.

- Не рассказывал, но из других источников мне известно, что эти встречи носят конструктивный характер, - заключил владыка.

ИСТОЧНИК KP.RU