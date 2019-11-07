2019-11-07T00:55:29+03:00
Общество

В РПЦ отметили позитивные сигналы при Зеленском

Встречи президента Украины с главой УПЦ носят конструктивный характер
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Владимир Зеленский.Владимир Зеленский.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион отметил некоторые позитивные подвижки в церковной ситуации на Украине при Владимире Зеленском.

- Президент Зеленский публично заявил о том, что не будет поддерживать ни одну из сторон в существующем ныне на Украине межрелигиозном противостоянии, и что он не будет вмешиваться в церковные дела. Этим он очень выгодно отличается от своего предшественника господина Порошенко, который сделал «получение автокефалии Украиной», как это было им названо, частью своей предвыборной кампании. Верующие Украинской православной церкви Московского патриархата смогли облегченно вздохнуть, потому что та кампания по захвату храмов, которая происходила при поддержке режима Порошенко, сегодня практически сошла на нет. Еще не отменены те дискриминационные законы, которые были введены при Порошенко, но можно надеяться на то, что при новом президенте и в этом отношении будет установлена справедливость, - рассказал владыка в эксклюзивном интервью «КП».

Митрополит также ответил на вопрос о том, рассказывал ли ему предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий о своих встречах с президентом Украины.

- Не рассказывал, но из других источников мне известно, что эти встречи носят конструктивный характер, - заключил владыка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В РПЦ рассказали, кто вынудил главу Элладской церкви признать украинских раскольников
В РПЦ объяснили, зачем в России строят «по три храма в сутки»
МИД: Россия не оставит без ответа выход США из Договора по открытому небу
Трамп рассказал об «очень хорошем» телефонном разговоре с Эрдоганом
В РПЦ предлагают ввести в школьный курс литературы Евангелие
«Ложная тревога»: AirEuropa объяснила ЧП со своим самолетом в голландском аэропорту Схипхол
Российский паром с пассажирами сел на мель возле Стокгольма
В ФРГ решили смягчить газовую директиву ЕС для "Северного потока - 2"
Посольство РФ в Турции сообщило о пропаже россиянина в городе Сиде
Демократы США проведут первые открытые слушания по импичменту Трампа 13 ноября
Первый тайм матча Локомотив - Ювентус в Лиге Чемпионов завершился вничью 1:1
"Решила неудачно хайпануть": Украинская националистка дала совет Зеленскому, как Киеву "победить" Москву
"По собственному желанию": Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации
В Химках неизвестный угрожал сбросить с квадрокоптера взрывное устройство
Для России вступило в силу Парижское соглашение по климату
Криштиану Роналду появится в стартовом составе "Ювентуса" на игру против "Локомотива"
Жоао Марио и Эдер начнут игру против "Ювентуса" в стартовом составе "Локомотива"
"Крупнейшая ошибка страны": бывший британский спикер раскритиковал Brexit
Кипр планирует забрать "золотые паспорта" у девяти россиян
«Тоттенхэм» предоставит Хён Мин Сону психолога
Правительство РФ внесет в Госдуму законопроект об упрощенном получении гражданства
Во ФСИН заявили, что для передачи наркотиков в колониях используют голубей и обезьян
В России значительно повысились цены на гречку