2019-11-06T21:54:03+03:00
В мире

Демократы США проведут первые открытые слушания по импичменту Трампа 13 ноября

Сообщается, что в этот день заслушают временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора и зампомощника госсекретаря Штатов Джорджа Кента
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф сообщил, что Демократы Конгресса Штатов проведут первые открытые слушания по импичменту президента страны Дональда Трампа в среду, 13 ноября.

Уже известно, что в этот день присутствующие заслушают временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора и зампомощника госсекретаря Штатов Джорджа Кента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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