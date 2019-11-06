Демократы США проведут первые открытые слушания по импичменту Трампа 13 ноября
Сообщается, что в этот день заслушают временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора и зампомощника госсекретаря Штатов Джорджа Кента
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Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф сообщил, что Демократы Конгресса Штатов проведут первые открытые слушания по импичменту президента страны Дональда Трампа в среду, 13 ноября.
Уже известно, что в этот день присутствующие заслушают временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора и зампомощника госсекретаря Штатов Джорджа Кента.
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ИСТОЧНИК KP.RU