В Киеве взорвали «Мерседес», погиб водитель

СЕГОДНЯ 01:56 2019-11-07T02:17:14+03:00

Полиция считает, что к подрыву автомобиля причастен проезжавший мимо мотоциклист

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Вечером в среду, 6 ноября, в украинской столице произошло ЧП: на Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе Киева взорвался «Мерседес». Водитель автомобиля скончался на месте, два его пассажира ранены.

Кроме того, повреждена еще одна машина, которая находилась неподалеку от места взрыва, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, медики «Скорой помощи» и пожарные. Обстоятельства случившегося выясняются.

«Устанавливаются анкетные данные погибшего и пострадавших. Решается вопрос о правовой квалификации события», - говорится в сообщении украинской полиции.

По предварительной версии, к подрыву автомобиля причастен проезжавший мимо мотоциклист, который, как рассказали очевидцы, что-то бросил на крышу «Мерседеса», после чего и прогремел взрыв. В городе введен план «Перехват».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 23 октября в центре Киева взорвалась граната, в результате два человека погибли, еще один пострадал. Ранее в июне взрыв в одном из киевских дворов на улице Тургеневской разрушил три гаража.

ИСТОЧНИК KP.RU