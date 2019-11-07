На Украине задержали предполагаемых убийц российского журналиста Шеремета

СЕГОДНЯ 10:49 2019-11-07T10:49:06+03:00

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Как сообщают украинские СМИ, в среду, 6 ноября, в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали «ветерана АТО», националистку «Правого сектора»* Инну Грищенко (позывной «Пума»). Незадолго до этого обыск был проведен в ее квартиры и у ее родителей.

Ранее в Одессе был взят под стражу ее муж Владислав Грищенко. Оба они принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне силовиков.

- Арестована Пума — Инна Грищенко. Ничего не понятно, что и за что. Совсем недавно в Одессе арестовали Влада Грищенко, её мужа, которого хотят перевезти из Франковска в Киев 6 ноября, — написал в соцсети член АТО Станислав Краснов

Между тем, источники издания strana.ua в полиции сообщают, что задержанные могут быть причастны к убийству российского журналиста Павла Шеремета, которого три года назад взорвали в самом центре Киева. по их данным, Генпрокуратура страны может начать отрабатывать такую версию.

- Это, скорее всего, просто совпадение - по убийству Шеремета также проходили исполнителями мужчина и женщина, которые также устанавливали взрывное устройство. "Буча" и "Пума" - супруги Грищенко в то время, по имеющейся информации, находились в других местах. Но, конечно же, эта версия требует дополнительной проверки, - отметил источник.

Напомним, в 2016 году в самом центре Киева был подорван автомобиль Шеремета. При этом, сразу после инцидента на Украине начали искать российский след.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация

ИСТОЧНИК KP.RU