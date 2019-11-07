2019-11-07T12:41:21+03:00
Общество

В России потратят 12 миллиардов на строительство новых СИЗО

К 2026 году ФСИН планирует обзавестись помещениями в разных регионах страны
Елена АКИМОВА
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На строительство новых СИЗО в России потратят 12 миллиардов рублейНа строительство новых СИЗО в России потратят 12 миллиардов рублейФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В планах Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) к 2026 году получить в свое распоряжение сразу несколько новых СИЗО на 7 тысяч мест. Они появятся в Крыму, на Дальнем Востоке, в арктической зоне и на Северном Кавказе.

На строительство потратят 12 миллиардов рублей, такие данные приводятся в проекте поправок к федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)», с которым ознакомились «Известия».

После завершения программы количество СИЗО, соответствующих международным стандартам, составит от 85 до 100%.

В службе поясняют, что работы по строительству необходимы, так как соблюдение норм санитарной площади в местах принудительного содержания является одной из их первоочередных задач. Сейчас в России работают 209 СИЗО и 96 помещений, который функционируют в режиме следственных изоляторов.

Общее количество мест в учреждениях - 127 118, а содержится в них сейчас чуть более 98 тыс. человек.

- Распределение происходит неравномерно и в ряде регионов изоляторы переполнены. Там строительство будет вестись в первую очередь, - рассказывают в ФСИН.

У правозащитников своя точка зрения, почему изоляторы сегодня переполнены. Это связано с тем, что судьи слишком часто и необоснованно выбирают в качестве меры пресечения для подозреваемого именно содержание в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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