Порошенко вновь не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

СЕГОДНЯ 14:47 2019-11-07T14:47:26+03:00

На этот раз от экс-президента незалежной хотели допросить по делу о незаконном пересечении границы для отдыха на Мальдивах

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В четверг, 7 ноября, бывший президент незалежной Петр Порошенко не явился в Государственное бюро расследований Украины для допроса по делу о незаконном пересечении границы для отдыха на Мальдивах. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

«Он не явился уже в который раз, если не ошибаюсь, это была уже его 17-я неявка на допрос», — сказала представитель Госбюро.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее экс-президент Украины не явился на допрос 5 ноября, а также 16 октября. В сентябре политик пропустил сразу два допроса, в одном из которых он выступал в качестве свидетеля. В некоторых случаях Порошенко ссылался на свои обязанности как депутата Верховной рады, а в некоторых – просто уезжал за границу.

Напомним, бывший лидер Украины и его окружение являются фигурантами 13 уголовных дел, связанных с узурпацией судебной власти, использованием должностного положения, преступными доходами, мошенничеством, незаконном обогащением, а также госизмены из-за инцидента в Керченском проливе.

ИСТОЧНИК KP.RU