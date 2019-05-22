2019-05-22T17:12:41+03:00
Политика

На Украине начали еще одно расследование в отношении Порошенко

Экс-президента незалежной подозревают в превышении служебных полномочий
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На Украине начали еще одно расследование в отношении ПорошенкоНа Украине начали еще одно расследование в отношении ПорошенкоФото: REUTERS
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В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила еще одно дело за превышение служебных полномочий и незаконное обогащение.

«Принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований», - сказано в сообщении антикоррупционная прокуратура на официальной странице в Facebook.

В прокуратуре сообщили, что члены наблюдательного совета "Центрэнерго" и Фонда госимущества Украины, а также должностные лица органов госвласти, «используя служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета "Центрэнерго" с целью хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству».

Отмечается, что незаконные действия координировались народным депутатом Украины Игорем Кононенко и бывшим президентом Украины

Напомним, в минувший вторник, 21 мая, Государственное бюро расследований Украины запустило досудебное расследование против Порошенко по факту возможной государственной измены и действий, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя или захват власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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