2019-11-07T15:13:54+03:00
Происшествия

В Москве автобус въехал в торговый центр

В момент происшествия в салоне общественного транспорт пассажиров не было [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве из-за приступа эпилепсии у водителя автобус въехал в ТЦ «На Фрязевской»В Москве из-за приступа эпилепсии у водителя автобус въехал в ТЦ «На Фрязевской»
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В Москве пассажирский автобус врезался в здание торгового центра «На Фрязевской». Причиной происшествия стал приступ эпилепсии у водителя общественного транспорта. Об этом сообщили очевидцы случившегося "Комсомольской правде".

Сообщается, что пешеходы не пострадали, поскольку успели отойти в сторону. По предварительным данным, в салоне автобуса не было пассажиров, поскольку транспорт только направлялся к своей первой остановке. Однако медицинская помощь потребовалась водителю.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о происшествии Ярославской области, где по причине приступа эпилепсии у водителя в кювет съехал рейсовый автобус маршрута Переславль-Кабанское-Алексино. В салоне находились 15 пассажиров, из них пострадали две женщины. У одной пострадавшей были сломаны ребра, у второй — перелом позвоночника. Остальные пассажиры получили незначительными ссадинами и ушибами.

ДТП с автобусом в Москве.В Москве, на улице Фрязевской, у водителя пассажирского автобуса случился приступ эпилепсии, и он врезался в здание торгового центра "На Фрязевской"

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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