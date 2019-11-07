В Москве автобус въехал в торговый центр

СЕГОДНЯ 15:13 2019-11-07T15:13:54+03:00

В момент происшествия в салоне общественного транспорт пассажиров не было [видео]

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В Москве пассажирский автобус врезался в здание торгового центра «На Фрязевской». Причиной происшествия стал приступ эпилепсии у водителя общественного транспорта. Об этом сообщили очевидцы случившегося "Комсомольской правде".

Сообщается, что пешеходы не пострадали, поскольку успели отойти в сторону. По предварительным данным, в салоне автобуса не было пассажиров, поскольку транспорт только направлялся к своей первой остановке. Однако медицинская помощь потребовалась водителю.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о происшествии Ярославской области, где по причине приступа эпилепсии у водителя в кювет съехал рейсовый автобус маршрута Переславль-Кабанское-Алексино. В салоне находились 15 пассажиров, из них пострадали две женщины. У одной пострадавшей были сломаны ребра, у второй — перелом позвоночника. Остальные пассажиры получили незначительными ссадинами и ушибами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/742414" frameborder="0"></iframe> ДТП с автобусом в Москве.В Москве, на улице Фрязевской, у водителя пассажирского автобуса случился приступ эпилепсии, и он врезался в здание торгового центра "На Фрязевской"

ИСТОЧНИК KP.RU