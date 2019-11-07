В Кремле не знают о решении Минстроя ремонтировать ветхое жилье за счет граждан

СЕГОДНЯ 15:41 2019-11-07T15:42:56+03:00

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о новой программе по ремонту ветхого жилья. Напомним, согласно предложению Минстроя в России могут создать отдельную программу чтобы приводить в порядок такие дома. Сейчас такого понятия, как ветхое жилье, формально не существует. Есть только аварийное. Его не ремонтируют – бессмысленно, людей из таких домов просто переселяют в новое жилье.

Что касается ветхих домов, то ремонт в них проводят, как в обычных домах, за счет капремонта. Суть предложения в том, чтобы запустить отдельный проект, ориентировочно на три года. Деньги на этот счет будут поступать от самих жителей дома, требующего ремонта. Сейчас они тоже платят, но в «общий котел», из которого распределяют суммы домам, где больше всего нужен ремонт.

- Мне не известно о том, что какие-то решения принимались на этот счет. Но, безусловно, это вопрос правительства. Ничего до сих пор не направлялось, эта тема в Кремле никак не обсуждалась, - приводит слова Дмитрия Пескова РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU