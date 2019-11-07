Названа стоимость билетов на поезд из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым

СЕГОДНЯ 20:14 2019-11-07T20:22:37+03:00

За поездку до Черноморского побережья в вагоне купе пассажиры заплатят около 3 тысяч рублей

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Стало известно, во сколько обойдутся пассажирам железнодорожные билеты до Крыма. Напомним, первый поезд из северной столицы России на Черное море стартует 23 декабря. Отправление – с московского вокзала в 14.00. На следующий день отправиться в первый ж.д рейс до Крыма смогут москвичи – поезд Москва-Симферополь тронется с Казанского вокзала в 23.45.

Продажу билетов обещали открыть 8 ноября. Стоимость уже известна. За поездку в вагоне экономкласса москвичам нужно заплатить 2966 рублей, в СВ – около 9 тысяч рублей.

Уехать в Крым из Питера немного дороже – минимальная цена билета, как сообщает телеканал 360, около 3500 рублей.

Возить пассажиров по Керчинскому мосту будут на фирменных вагонах "Таврия". Планируется, что после Москвы и Санк-Петербурга, запустят поезда в Крым из Мурманска, Екатеринбурга, Кисловодска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697360" frameborder="0"></iframe> Видео двухпутевой железной дороги на Крымском мосту через Керченский пролив.

ИСТОЧНИК KP.RU