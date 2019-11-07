2019-11-07T21:21:20+03:00
Общество

Иностранным компаниям будут возвращать до 40 процентов за съемки фильмов в России

Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев
Юлия САЛЬНИКОВА
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Над проектом работали в минкультуры и минэкономразвитияНад проектом работали в минкультуры и минэкономразвитияФото: ТАСС
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Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении субсидий зарубежным кинокомпаниям, которые снимают картины в России. Правда, рассчитывать на 30 и 40-процентную компенсацию потраченных средств компании смогут только при соблюдении ряда условий. Главное условие, чтобы создание фильма оказало «положительное влияние на экономику».

Например, при создании художественного полнометражного фильма, съемочная группа должна состоять на 80 процентов из россиян. Или компания во время кинопроизводства должна потратить не меньше 75 миллионов рублей. Рассчитывать на компенсацию могут кинопроизводители, которые проведут в России не меньше 19 съемочных дней.

Если создатели фильма (протяженностью от 52 минут) потратили на киноленту в России сумму от 15 миллионов рублей, то смогут побороться за компенсацию. Для создателей мультфильмов планка чуть ниже – в 5 миллионов.

Документ разработан сразу двумя ведомствами – министерством культуры и Минэкономразвития.

Ранее министр культуры Владимир Мединский сказал, что если бы "Джокера" снимали в России, то у создателей картины не было бы шансов на получение господдержки - картина Тодда Филлипса министру не понравилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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