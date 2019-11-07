2019-11-07T21:35:59+03:00
Политика

Власти Германии рассчитывают на нормандский саммит в ближайшие две недели

Глава МИД ФРГ сказал, что «полон надежды»
Юлия САЛЬНИКОВА
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В саммите примут участие главы России, Франции, Германии и УкраиныВ саммите примут участие главы России, Франции, Германии и УкраиныФото: REUTERS
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В Германии рассчитывают, что саммит в нормандском формате состоится в ближайшие две недели. Такую информацию озвучил глава МИД ФРГ Хайко Маас. В четверг 7 ноября он провел совместную пресс-конференцию с госсекретарем США Майклом Помпео, который прибыл в Германию с официальным визитом. Маас сообщил, что в ФРГ прилагают «активные усилия», чтобы встреча глав стран России, Германии, Франции и Украины состоялась в указанный срок.

- Я полон надежды, что в ближайшие недели в урегулировании конфликта на Украине мы постепенно продвинемся дальше, - приводит слова глава немецкого МИД ТАСС.

Саммит по предложению президента Франции должен пройти в Париже. Главное условие проведения встречи - выполнение ряда так называемой формулы Штайнмайера. В рамках этого документа начался отвод сил, сначала из села Золотое, теперь на очереди Петровское, где завершить процедуру не удалось. После запуска сигнальной ракеты в знак того, что в ДНР готовы к отводу войск, киевская сторона не ответила таким же сигналом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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