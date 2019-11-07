2019-11-07T23:11:18+03:00
Общество

Диетолог рассказала, кому опасно есть хурму

Фрукт считается одним из самых полезных благодаря витаминам, которые помогают поднять иммунитет в сезон простуды
Юлия САЛЬНИКОВА
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Хурма помогает не заболеть в сезон ОРВИХурма помогает не заболеть в сезон ОРВИФото: PHOTOXPRESS
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Врач-диетолог рассказала, какую пользу может принести хурма, и кому фруктом увлекаться не стоит. Диетолог Анжелика Дюваль объяснила, что хурма содержит витамины А, С и В, которые помогают укрепить иммунитет осенью, как раз когда наступает сезон инфекционных заболеваний.

- Очень ценны в хурме йод и железо, они необходимы организму человека в любое время года. Особенно хурма рекомендована людям, которые страдают анемией. В составе хурмы низкое содержание кислот, ее вполне можно потреблять при язвенной болезни, - приводит слова врача «Вечерняя Москва».

Хорошим помощником фрукт станет тем, кто проводит антибактериальную терапию. Показана хурма сердечникам и пациентам гастроэнтерологических отделений – подходящий состав этого продукта позволяет есть его даже при язве других заболеваниях желудка. Главное условие, говорит врач, есть хурму свежей, при термической обработке большую часть полезных свойств продукт теряет. При этом замороженная хурма также полезна, но с условием, что замораживали ее только один раз.

В день здоровым людям можно съедать 2-3 штуки. Но некоторым стоит отказаться от фрукта даже при графике 2-3 раза в неделю. Из-за мочегонного эффекта лучше отказаться от хурмы людям с камнеобразованием в почках.

- Тем, кто страдает сахарным диабетом, хурму есть можно, но не больше одного плода в сутки. В больших количествах хурма может вызвать сильный выброс инсулина, -предупредила врач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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