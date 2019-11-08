Первый комитет ООН решил не покидать Нью-Йорк, как предложила Россия
В четверг, 7 ноября, Первый комитет ООН, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, проголосовал против предложения России перенести его заседания из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в начале октября из-за проблем с визами в США треть российской делегации смогла принять участие в работе комитета. Поэтому наша страна предложила взять «техническую паузу» в его нынешней сессии, а в следующем году проводить заседания Первого комитета и Комиссии Всемирной организации по разоружению за пределами Соединенных Штатов – например, в Австрии или Швейцарии.
Отказ в выдаче въездных виз российским дипломатам объяснили нарушением сроков подачи документов. Между тем, в МИД России утверждают, что все необходимые документы были поданы в установленные Вашингтоном сроки.
ИСТОЧНИК KP.RU