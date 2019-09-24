2019-09-24T11:41:03+03:00
Политика

Десятерым членам делегации России не дали визы для участия в ГА ООН

Среди тех, кому отказали США, сенатор Константин Косачев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевФото: Аца КОШТЭ
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Десятерым членам российской делегации не дали американские визы для участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил член Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Он также, как и другие сенаторы, не сможет поехать в США, что считает весьма возмутительной ситуацией, не имеющей оправданий.

"В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк", - цитирует "Интерфакс" Косачева.

Стоит напомнить, что сенатор уже больше года находится под американскими санкциями, как и другие российские парламентарии.

Сайт kp.ru писал, что в ответ на создание такого "черного списка" в Москве создали свой стоп-лист. Именно из-за попадания в него американские сенаторы ранее не смогли получить визы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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