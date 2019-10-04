Россия предложила в 2020 году перенести заседания Первого комитета ГА ООН из Нью-Йорка

СЕГОДНЯ 01:56 2019-10-04T01:59:26+03:00

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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что из-за проблем с визами в США треть российской делегации в четверг, 3 октября, не смогла принять участие в работе занимающегося вопросами разоружения Первого комитета Генассамблеи ООН. Поэтому наша страна предложил взять «техническую паузу» в его нынешней сессии, а в следующем году перенести заседания комитета из Нью-Йорка в Вену или в Женеву.

«В целях нормализации работы Первого комитета и Комиссии ООН по разоружению считаем необходимым рассмотреть вопрос о проведении их соответствующих сессий в 2020 году за пределами территории США, например в Вене или Женеве», - сказал Дмитрий Полянский, выступая на заседании комитета.

Он добавил, что делегация России готова предметно обсудить этот вопрос в ходе текущей сессии ГА ООН, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, некоторые члены нашей делегации не смогли попасть на Генассамблею в Нью-Йорке, потому что им не выдали американские визы, объяснив это нарушением сроков подачи документов. Между тем, в МИД РФ утверждают, что все необходимые документы были поданы в установленные Вашингтоном сроки.

К слову, ранее по этой же причине президент Ирана Хасан Роухани сказал, что Тегеран поддержит идею перенести штаб-квартиру ООН из США в другую страну, если такой вопрос будет обсуждаться членами Всемирной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU