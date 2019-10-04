2019-10-04T01:59:26+03:00
Политика

Россия предложила в 2020 году перенести заседания Первого комитета ГА ООН из Нью-Йорка

Треть российской делегации из-за отказа в американских визах не смогла принять участие в работе комитета
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-ЙоркеЗдание штаб-квартиры ООН в Нью-ЙоркеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что из-за проблем с визами в США треть российской делегации в четверг, 3 октября, не смогла принять участие в работе занимающегося вопросами разоружения Первого комитета Генассамблеи ООН. Поэтому наша страна предложил взять «техническую паузу» в его нынешней сессии, а в следующем году перенести заседания комитета из Нью-Йорка в Вену или в Женеву.

«В целях нормализации работы Первого комитета и Комиссии ООН по разоружению считаем необходимым рассмотреть вопрос о проведении их соответствующих сессий в 2020 году за пределами территории США, например в Вене или Женеве», - сказал Дмитрий Полянский, выступая на заседании комитета.

Он добавил, что делегация России готова предметно обсудить этот вопрос в ходе текущей сессии ГА ООН, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, некоторые члены нашей делегации не смогли попасть на Генассамблею в Нью-Йорке, потому что им не выдали американские визы, объяснив это нарушением сроков подачи документов. Между тем, в МИД РФ утверждают, что все необходимые документы были поданы в установленные Вашингтоном сроки.

К слову, ранее по этой же причине президент Ирана Хасан Роухани сказал, что Тегеран поддержит идею перенести штаб-квартиру ООН из США в другую страну, если такой вопрос будет обсуждаться членами Всемирной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Через год на Украине не останется русскоязычных школ
Зеленский обратился к участникам митингов против «формулы Штайнмайера»
Глава МИД Украины: Новый обмен удерживаемыми лицами с Россией может состояться на следующей неделе
Пенс призвал демократов в конгрессе остановить процедуру импичмента Трампа
Путин рассказал, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
В США разбился небольшой самолет, погибли три человека
В «Ленкоме» определились с новым худруком театра после смерти Марка Захарова
Лидер Кубы прилетит в Москву в конце октября
Путин сказал, что верит в желание Зеленского решить ситуацию в ДНР
Помощник Госсекретаря США прибыла в Украину, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе
США продаст Украине комплексы Javelin на 39 миллионов долларов
В Россию доставили родившуюся в Турции девочку
На форуме «Валдай» Владимир Путин встретился с Кириллом Вышинским
The Wall Street Journal: Тренер по плаванию принуждал к сексу спортсменов ради места на соревнованиях
"Аэрофлот" проводит в Instagram фотоконкурс «Россия удивляет»
Путин назвал верхом цинизма теорию о том, что войну начал Сталин, а не Гитлер
«Хотя бы паузу сделали побольше»: Путин прокомментировал испытания США ранее запрещенной ракеты
Посол Франции в России побывал у Бастрыкина
Выступление российской делегации в ПАСЕ пытался сорвать неизвестный
В Самаре развитие индустрии халяль обсуждают на международном форуме
После погони в Москве на BMW сына топ-менеджера Ибрагимова арестовали на 10 суток