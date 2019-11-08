«Захват в прямом эфире»: в студию украинского телеканала ворвались вооруженные люди в масках
В прямом эфире марафона «Атака на свободу слова» украинского телеканала «Прямой» вдруг раздалась стрельба, в студию ворвались вооруженные автоматами люди в балаклавах и камуфляже. Они громко выкрикивали угрозы и «стреляли», ведущий Николай Вересень упал на пол. Перепуганные зрители в панике стали прятаться.
Потом «спецназовцы» со словами «Давай, быстро вставай!» подняли грузного ведущего на ноги и… принялись с ним фотографироваться. Оказывается, это была постановка. Розыгрыш.
«Спасибо, хорошего эфира, всё!» - выкрикнули на прощание «захватчики» и покинули студию.
Поправляя одежду, Вересень обратил внимание на зрителей, которые не поняли, что это шутка.
«Посмотрите на людей, все попрятались», - со смехом сказал телеведущий.
К счастью, никому из присутствующих не стало плохо. Такие «маски-шоу» могли обернуться для кого-нибудь инфарктом.
Телеканал «Прямой», настоящим владельцем которого на Украине считают бывшего президента Петра Порошенко, опубликовал этот фрагмент передачи на YouTube.
Захват в прямом эфире украинского телеканала Прямой .В студию телеканала ворвались вооруженные люди в масках и напугали зрителей
ИСТОЧНИК KP.RU
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