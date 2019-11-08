2019-11-08T05:52:42+03:00
Политика

«Захват в прямом эфире»: в студию украинского телеканала ворвались вооруженные люди в масках

Зрители не сразу поняли, что это инсценировка, и стали прятаться в панике [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вооруженные люди в масках и камуфляже напугали зрителей в студии, многие стали прятатьсяВооруженные люди в масках и камуфляже напугали зрителей в студии, многие стали прятатьсяФото: Кадр видео
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В прямом эфире марафона «Атака на свободу слова» украинского телеканала «Прямой» вдруг раздалась стрельба, в студию ворвались вооруженные автоматами люди в балаклавах и камуфляже. Они громко выкрикивали угрозы и «стреляли», ведущий Николай Вересень упал на пол. Перепуганные зрители в панике стали прятаться.

Потом «спецназовцы» со словами «Давай, быстро вставай!» подняли грузного ведущего на ноги и… принялись с ним фотографироваться. Оказывается, это была постановка. Розыгрыш.

«Спасибо, хорошего эфира, всё!» - выкрикнули на прощание «захватчики» и покинули студию.

Поправляя одежду, Вересень обратил внимание на зрителей, которые не поняли, что это шутка.

«Посмотрите на людей, все попрятались», - со смехом сказал телеведущий.

К счастью, никому из присутствующих не стало плохо. Такие «маски-шоу» могли обернуться для кого-нибудь инфарктом.

Телеканал «Прямой», настоящим владельцем которого на Украине считают бывшего президента Петра Порошенко, опубликовал этот фрагмент передачи на YouTube.

Захват в прямом эфире украинского телеканала Прямой .В студию телеканала ворвались вооруженные люди в масках и напугали зрителей

ИСТОЧНИК KP.RU

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