Житель Индии попытался на спор съесть 50 яиц и умер

СЕГОДНЯ 13:21 2019-11-08T13:21:42+03:00

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Житель Индии Субхаш Ядав умер из-за переедания. Мужчина попытался на спор съесть 50 яиц, однако после сорок первого ему стало плохо.

Сообщается, что 42-летний мужчина поспорил со своим другом на деньги. Если бы Ядав смог съесть полсотни яиц, он бы выиграло две тысячи рупий (около 1,8 тысяч рублей). Однако во время поедания сорок второго яйца мужчина потерял сознание.

Приятель Субхаша немедленно вызвал врачей и те попытались оказать мужчине необходимую помощь. К несчастью. Спасти спорщика им не удалось. Спустя несколько часов Ядав скончался в больнице, передает сайт телеканала «Звезда».

Медики установили, что организм мужчины не справился с перееданием. Из-за такого большого количества съеденных яиц у Субхаша начались осложнения. И хотя врачи попытались оказать поддержку организму, у них ничего не вышло, необратимые процессы вызвали скорую смерть, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU