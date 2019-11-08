«Алиса» научилась будить любимой песней, но готова дать поспать «еще пять минуточек»

СЕГОДНЯ 14:44 2019-11-08T14:44:02+03:00

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Поводов поговорить с Алисой у обладателей «умных колонок» станет еще больше. Появилась новая функция – музыкальный будильник. В назначенный для пробуждения час Алиса включит любимую песню пользователя. Эту любимую можно выбрать из списка заранее, а можно сделать программе заказ, когда услышали понравившуюся композицию по радио. Каждый раз настраивать систему не нужно, достаточно просто сказать: Алиса, хочу проснуться под эту песню.

Договориться с программой можно не только о музыкальных предпочтениях, но и времени пробуждения. Алиса не обидится, если с утра человек не захочет просыпаться и попросит ее «поспасть еще пять минуточек». Даже если с утра на такую длинную фразу нет сил, можно просто сказать «дай поспать» - дополнительные 10 минут сна обеспечены. Но это же будильник, так что через указанное время Алиса снова включит «любимую песню».

- Новая возможность работает на Яндекс.Станции и Станции Мини, а также в умных колонках Irbis A, DEXP Smartbox и Elari SmartBeat, - сообщили разработчики о новинке.

ИСТОЧНИК KP.RU