"Кино про однополую любовь": В Грузии проходят акции протеста у кинотеатров после премьеры фильма

СЕГОДНЯ 21:58 2019-11-08T21:59:10+03:00

Кинолента "А потом мы танцевали" повествует о любовных чувствах танцора к своему конкуренту

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Грузинские СМИ сообщают, что прямо сейчас у тбилисских кинотеатров "Амирани", "Кавеа Сити молл", "Кавеа Галерея Тбилиси" и батумского "Аполло" проходят митинги в связи с премьерой грузино-шведского фильма "А потом мы танцевали".

Дело в том, что фильм повествует об однополой любви: чувствах танцора к своему конкуренту.

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ИСТОЧНИК KP.RU