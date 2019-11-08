2019-11-08T23:46:31+03:00
В мире

Испанский суд отпустил сына и жену бывшего чиновника из Минкультуры РФ

Экс-госслужащего заподозрили в отмывании денег
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Испании по решению суда супругу и сына бывшего чиновника Министерства культуры России отпустили под подписку о невыезде. Как сообщает «РИА Новости», они отказались отвечать на вопросы судьи.

По данным агентства, бывшего высокопоставленного госслужащего задержали в Австрии. Его заподозрили в отмывании денег, которые он незаконно получил в России. На эти средства чиновник, предположительно, купил особняк на территории элитного испанского курорта Марбелья. Недвижимость оценили примерно в четыре миллиона евро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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