2018-06-25T16:29:22+03:00
Общество

Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-главы департамента Минкульта Бориса Мазо

Бывший чиновник обвиняется по делу о хищении 450 миллионов рублей при строительстве объектов Эрмитажа
Дарья ИВАШКИНА
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Экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борис Мазо. Фото: Антон Новодережкин/ТАССЭкс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борис Мазо. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В понедельник, 25 июня, Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-директора департамента управления имуществом Минкультуры РФ Бориса Мазо, обвиняемого по делу о хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. Таким образом, решение, вынесенное 7 июня Басманным судом Москвы, остается в силе.

«Решение Басманного суда в отношении Мазо (о заочном аресте) было признано законным», - сказали в пресс-службе Мосгорсуда ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июне Басманный суд Москвы объявил бывшего главу департамента управления имуществом Минкульта РФ в международный розыск. А незадолго до этого по тому же делу о мошенничестве под стражу были взяты экс-замминистра культуры РФ Григорий Пирумов и предприниматель Никита Колесникова.

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