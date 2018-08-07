Суд арестовал дом и квартиру экс-главы департамента Минкульта РФ Бориса Мазо

СЕГОДНЯ 18:23 2018-08-07T18:23:48+03:00

Бывший чиновник обвиняется по делу о хищении 450 млн рублей при строительстве объектов Эрмитажа

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Во вторник, 7 августа, Басманный суд Москвы арестовал дом, квартиру и земельный участок заочно арестованного экс-директора департамента управления имуществом Минкультуры РФ Бориса Мазо, обвиняемого по делу о хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа.

Как уточнила пресс-секретарь суда Юнона Царева, таким образом было удовлетворено ходатайство следствия. «Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и арестовал земельный участок, жилой дом, квартиру, расположенные в Подмосковье и принадлежащие Мазо», - сказала Царева ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 июня Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-директора имущественного департамента Минкультуры РФ и оставил в силе решение, вынесенное 7 июня Басманным судом Москвы.

Кстати, помимо Мазо, фигурантами дела о мошенничестве при строительстве объектов Эрмитажа являются экс-замминистра культуры РФ Григорий Пирумов и предприниматель Никита Колесников. В настоящее время они находятся под стражей.