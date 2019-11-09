2019-11-09T13:04:25+03:00
Общество

Дед Мороз отправился в путешествие по России

За два месяца новогодний волшебник посетит 28 городов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дед Мороз отправился в путешествие по России. Фото: пресс-служба Деда Мороза.Дед Мороз отправился в путешествие по России. Фото: пресс-служба Деда Мороза.
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В субботу, 9 ноября, Дед Мороз приехал из Великого Устюга в Красноярск. Именно с этого города он начал свое путешествие по России.

«Четвертое путешествие начинается именно с Красноярска. За три предыдущих путешествия мы преодолели сорок тысяч километров», - приводит РИА «Новости» слова Деда Мороз.

Во время своего прибывания в Красноярске новогодний волшебник посетит Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Особый ребенок», а также психоневрологический интернат «Подсолнух».

Впереди у Деда Мороз два месяца путешествия по стране. Он планирует посетить 28 городов. Красноярск Дед Мороз уже посетил, но у него в списке еще остаются Казань, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул, Самара, Нижний Новгород, Воронеж, Тула, Ярославль, Вологда, Череповец, Балашиха, Подольска, Щелково, Саратов, Ставрополь, Краснодар, Санкт-Петербург, Королев, Мытищ, Раменский и Москва.

Ранее сайт kp.ru рассказывал много интересного о резиденция Деда Мороза в Великом Устюге, где живут олени и прыгают белки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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