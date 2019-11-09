Украина запросила трое суток на разведение сил в Петровском

СЕГОДНЯ 15:56 2019-11-09T16:12:20+03:00

Дату возобновления разведения на участке «Петровское – Богдановка» согласовала Контактная группа по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе Фото: Роман Кострубов

В Донецкой народной республике говорят, что им хватит одних суток

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Разведение сил в Петровском снова под угрозой срыва: украинская сторона запросила на этот процесс трое суток. Между тем, в Донецкой народной республике говорят, что уложатся в одни сутки, об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, очень сложные переговоры между двумя сторонами затянулись на двое суток, и договориться удалось только при содействии Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ, передает Интерфакс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в субботу, 9 ноября, в Петровском началось разведение сил и средств, в поселке не должно остаться никаких вооруженных формирований или военной техники. Процесс развода в течение всего времени будут отслеживать наблюдатели ОБСЕ, на месте событий работает корреспондент «Комсомолки» Павел Ханарин.

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