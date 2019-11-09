2019-11-09T16:51:18+03:00
Общество

Адвокат: Отца Мары Багдасарян лишили российского гражданства

По словам юриста, Багдасарян Эльмар получил из ГУ МВД по Москве сообщение о результатах проверки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Эльмар БагдасарянЭльмар БагдасарянФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бизнесмен Эльмар Багдасарян лишен российского гражданства. Об этом рассказал журналистам его адвокат Давид Кемулария, уточнив, что отец скандально известной лихачки Мары получил из ГУ МВД по Москве сообщение о результатах проверки, в котором говорится, что паспорт гражданина России был ему выдан незаконно.

В частности, там сказано, что Багдасарян считается «не приобретшим гражданство Российской Федерации в установленном законом порядке», а его паспорт – «выданным в нарушение установленного порядка».

Столичный главк МВД предлагает ему для урегулирования правового статуса получить разрешение на временное проживание и вид на жительство, а потом о обратиться с заявлением о получении гражданства.

Адвокат считает такое решение незаконным, объясняя, что Багдасарян жил в России до распада Советского Союза в 1991 году, и тогда же получил российский паспорт автоматически.

«Тогда надо забирать паспорта у всей страны. Это незаконно, мы будем оспаривать это решение в суде», - приводит слова Давида Кемуларии РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, два года назад по решению суда скандальная гонщица Мара Багдасарян была пожизненно лишена водительских прав. Дело в том, что в медкарте девушки обнаружился диагноз «эпилепсия», с которым за руль садиться запрещено. При этом ее папа Эльмар Багдасарян дочку защищал: мол, здоровая она, а диагноз неправильный.

Отец Мары Багдасарян ответил на самые провокационные вопросы о дочери.Эльмар Багдасарян попытался объяснить корреспонденту "Комсомолки": Почему Маре нельзя работать, но можно водить машину.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Отдуваясь за решения судов, скандальная гонщица работает по 12 часов в день и получает меньше 30 тысяч рублей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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