Адвокат: Отца Мары Багдасарян лишили российского гражданства
Бизнесмен Эльмар Багдасарян лишен российского гражданства. Об этом рассказал журналистам его адвокат Давид Кемулария, уточнив, что отец скандально известной лихачки Мары получил из ГУ МВД по Москве сообщение о результатах проверки, в котором говорится, что паспорт гражданина России был ему выдан незаконно.
В частности, там сказано, что Багдасарян считается «не приобретшим гражданство Российской Федерации в установленном законом порядке», а его паспорт – «выданным в нарушение установленного порядка».
Столичный главк МВД предлагает ему для урегулирования правового статуса получить разрешение на временное проживание и вид на жительство, а потом о обратиться с заявлением о получении гражданства.
Адвокат считает такое решение незаконным, объясняя, что Багдасарян жил в России до распада Советского Союза в 1991 году, и тогда же получил российский паспорт автоматически.
«Тогда надо забирать паспорта у всей страны. Это незаконно, мы будем оспаривать это решение в суде», - приводит слова Давида Кемуларии РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, два года назад по решению суда скандальная гонщица Мара Багдасарян была пожизненно лишена водительских прав. Дело в том, что в медкарте девушки обнаружился диагноз «эпилепсия», с которым за руль садиться запрещено. При этом ее папа Эльмар Багдасарян дочку защищал: мол, здоровая она, а диагноз неправильный.
Отец Мары Багдасарян ответил на самые провокационные вопросы о дочери.Эльмар Багдасарян попытался объяснить корреспонденту "Комсомолки": Почему Маре нельзя работать, но можно водить машину.Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ИСТОЧНИК KP.RU