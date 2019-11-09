Адвокат: Отца Мары Багдасарян лишили российского гражданства

СЕГОДНЯ 16:29 2019-11-09T16:51:18+03:00

По словам юриста, Багдасарян Эльмар получил из ГУ МВД по Москве сообщение о результатах проверки

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Бизнесмен Эльмар Багдасарян лишен российского гражданства. Об этом рассказал журналистам его адвокат Давид Кемулария, уточнив, что отец скандально известной лихачки Мары получил из ГУ МВД по Москве сообщение о результатах проверки, в котором говорится, что паспорт гражданина России был ему выдан незаконно.

В частности, там сказано, что Багдасарян считается «не приобретшим гражданство Российской Федерации в установленном законом порядке», а его паспорт – «выданным в нарушение установленного порядка».

Столичный главк МВД предлагает ему для урегулирования правового статуса получить разрешение на временное проживание и вид на жительство, а потом о обратиться с заявлением о получении гражданства.

Адвокат считает такое решение незаконным, объясняя, что Багдасарян жил в России до распада Советского Союза в 1991 году, и тогда же получил российский паспорт автоматически.

«Тогда надо забирать паспорта у всей страны. Это незаконно, мы будем оспаривать это решение в суде», - приводит слова Давида Кемуларии РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, два года назад по решению суда скандальная гонщица Мара Багдасарян была пожизненно лишена водительских прав. Дело в том, что в медкарте девушки обнаружился диагноз «эпилепсия», с которым за руль садиться запрещено. При этом ее папа Эльмар Багдасарян дочку защищал: мол, здоровая она, а диагноз неправильный.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/602075" frameborder="0"></iframe> Отец Мары Багдасарян ответил на самые провокационные вопросы о дочери.Эльмар Багдасарян попытался объяснить корреспонденту "Комсомолки": Почему Маре нельзя работать, но можно водить машину.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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ИСТОЧНИК KP.RU