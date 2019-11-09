В Москве скончался Павел Пичугин, известный как Паша Фейс-контроль

СЕГОДНЯ 22:28 2019-11-09T22:31:39+03:00

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В субботу, 9 ноября, стало известно, что в Москве на 39-м году жизни скончался Павел Пичугин, более известный как Паша Фейс-контроль. Причиной смерти самого известного клубного промоутера страны называют остановку сердца.

По предварительным данным, утром Паша Фейсконтроль почувствовал себя плохо и сам вызвал «Скорую помощь», но когда медики прибыли в его квартиру на востоке столицы, Павел был уже при смерти, сообщает Mash.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Павел Пичугин по специальности челюстно-лицевой хирург, и когда-то его самого не пускали в ночные клубы, он расстраивался и уходил домой ни с чем.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU