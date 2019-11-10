Трамп заявил, что не планирует связывать жизнь с телевидением после президентства

СЕГОДНЯ 00:46 2019-11-10T00:46:41+03:00

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Президент США Дональд Трамп через свой аккаунт в Twitter заявил, что не планирует возвращаться на телевидение в качестве ведущего после истечения его президентского срока.

- Фейковые СМИ сообщают, что я разговаривал с Марком Бернеттом об участии в крупном шоу после своего президентства, которое, как я полагаю, по их мнению, закончится через пять лет. Это неправда, такого разговора никогда не было, у меня нет времени даже подумать об этом. Ложное сообщение, - написал Трамп.

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ИСТОЧНИК KP.RU