Опрос показал, сколько среди молодежи в России хочет, чтобы в семье всех обеспечивала женщина

СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-10T09:53:51+03:00

Опрос показал, сколько молодежи в России хочет, чтобы в семье всех обеспечивала женщина Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты выяснили, какую модель отношений предпочли бы студенты для своей будущей семьи

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Эксперты Института социологии ФНИСЦ РАН выяснили, какую модель отношений предпочли бы российские студенты для своей будущей семьи.

Оказалось, что 1% молодых людей были бы не против жить при «матриархате», в котором семью обеспечивает женщина, а мужчина занимается воспитанием детей. Консервативную модель семьи с «отцом-добытчиком» и матерью домохозяйкой поддержали 9% студентов.

Как сообщает RT, опрос института показал, что больше половины студентов обоих полов (53%) предпочли бы профессионально ориентированную модель семьи без разделения ролей. Мужчина и женщина в такой семье уделяют большее внимание профессиональному развитию. Намного меньше опрошенных (19%) поддержали модель семьи без разделения ролей, но ориентированную на семейную жизнь.

За модель с частичной занятостью матери на протяжении всей семейной жизни или только в период ухода за ребенком выступили 18% респондентов.

Исследование показало, что девушки чаще выступают за профессионально ориентированную семью без разделения ролей (этот вариант выбрали 60% студенток), в то время как юноши чаще выбирали консервативную модель (13% молодых людей).

ИСТОЧНИК KP.RU