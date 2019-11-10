Появилось видео пожара на украинском самолете при посадке в Шарм-эль-Шейха

СЕГОДНЯ 13:51 2019-11-10T13:51:39+03:00

Украинский самолет загорелся при посадке в Шарм-эль-Шейха Фото: Кадр видео

Утечка масла в стойке шасси привела к возгоранию одной из шин самолета [видео]

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В минувшую субботу, 9 ноября, при посадке в египетском аэропорту Шарм-эль-Шейха загорелось шасси самолета украинской авиакомпании SkyUp Airlines. Воздушное судно прилетело в Египет из Запорожья.

В авиакомпании сообщили, что при заруливании на стоянку было обнаружено задымление, которое сотрудники аэропорта смогли быстро потушить.

В министерстве гражданской авиации Египта заявили, что причиной происшествия стала утечка масла в стойке шасси лайнера, которая привела к возгоранию одной из шин самолета.

«Справиться с пожаром и предотвратить распространение огня на другие части самолета удалось благодаря оперативным действиям наземных и спасательных служб аэропорта», - цитирует сообщение министерстве газета Akhbar el-Yom.

В результате происшествия никто не пострадал. Все пассажиры и члены экипажа были оперативно эвакуированы.

Позже, 10 ноября, авиакомпания SkyUp в своем Twitter опубликовала видео с возгоранием воздушного судна.

Напомним, в конце июля из-за загоревшейся стойки шасси самолет из Вьетнама совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула.

Украинский самолет загорелся при посадке в Египте.

ИСТОЧНИК KP.RU