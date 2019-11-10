В Пентагоне заявили о важности предоставления военной помощи Украине
Американский генерал отметил, что Штаты решили помогать Незалежной деньгами, консультациями, тренировками, персоналом, оборудованием
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Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли рассказал, что считает важным оказывать военную помощь Украине.
представитель Пентагона отметил, что ранее Штаты решили помогать Незалежной деньгами, консультациями, тренировками, персоналом и оборудованием.
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ИСТОЧНИК KP.RU