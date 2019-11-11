Российский МИД заявил об отказе выхода страны из Договора по открытому небу вслед за США
В ведомстве не уверены, что американская сторона намерена покинуть соглашение
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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ не станет выходить из Договора по открытому небу в случае, если США примут решение покинуть соглашение. При этом в ведомстве не уверены, что американская сторона пойдет на этот шаг.
- Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально, - сказал политик в интервью для "Известий".
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ИСТОЧНИК KP.RU