Российский МИД заявил об отказе выхода страны из Договора по открытому небу вслед за США

СЕГОДНЯ 05:33 2019-11-11T05:33:51+03:00

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ не станет выходить из Договора по открытому небу в случае, если США примут решение покинуть соглашение. При этом в ведомстве не уверены, что американская сторона пойдет на этот шаг.

- Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально, - сказал политик в интервью для "Известий".

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ИСТОЧНИК KP.RU