2019-11-11T05:33:51+03:00
Политика

Российский МИД заявил об отказе выхода страны из Договора по открытому небу вслед за США

В ведомстве не уверены, что американская сторона намерена покинуть соглашение
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ не станет выходить из Договора по открытому небу в случае, если США примут решение покинуть соглашение. При этом в ведомстве не уверены, что американская сторона пойдет на этот шаг.

- Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально, - сказал политик в интервью для "Известий".

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В полиции Боливии опровергли заявление о выдаче ордера для ареста Моралеса
Моралес заявил, что его пытались арестовать
Польша раскритиковала ЕС за поддержку «Северного потока - 2»
На Украине заявили о решении отказаться от российской электроэнергии
Американское издание рассказало о "худшем кошмаре" для России и Китая
Эксперты назвали регионы с самой доступной арендой жилья
Президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке
Британского рокера Пита Доэрти задержали в Париже за драку
Появилось видео, на котором видно, как подозреваемый в убийстве преподаватель СПбГУ, выбрасывает в Мойку останки девушки
Президента Боливии призвали уйти в отставку
Житель Подмосковья получил пожизненный срок за поджог квартиры с людьми
В ДНР рассказали об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ
В США заявили о невозможности вечной помощи Украине
США пригрозили Турции санкциями за покупку российских С-400
В Пентагоне заявили, что США намерены охотиться за преемником аль-Багдади
Британские пограничники задержали в проливе Ла-Манш лодку с мигрантами
В США заявили о планах оставить в Сирии до 600 американских военнослужащих
В Пентагоне заявили о важности предоставления военной помощи Украине
"Действовать целеустремленно": Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией
Игоря Мазура, которого ранее задержали в Польше, передали на поруки украинскому консулу
"Ваша музыка проникает в самую душу": Путин поздравил Пахмутову с юбилеем на сцене Большого театра
В МИД Польши прокомментировали задержание украинского националиста Мазура
Президент Боливии объявил о проведении внеочередных выборов в стране
Трамп встретится с генсеком НАТО Столтенбергом 14 ноября
Новым главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко
Асад рассказал о попытках Запада повлиять на сирийский народ
РПЦ может пересмотреть вопрос об окормлении соотечественников в Африке
Глава МИД Германии заявил, что Европа не способна защитить себя без Вашингтона