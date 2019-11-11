2019-11-11T12:54:45+03:00
Общество

В России может появиться новое ведомство по контролю за табачным рынком

Создать Ростабак предложили в «Трезвой России»
Елена АКИМОВА
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В России предлагают организовать новое ведомство, которое займется контролем табакаВ России предлагают организовать новое ведомство, которое займется контролем табакаФото: Андрей АБРАМОВ
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В России предложили создать специальное ведомство, которое будет следить за рынком табака. Инициатива принадлежит «Трезвой России», активисты обратились с письмом к первому вице-премьеру Антону Силуанову.

Ростабак – именно так предлагают назвать новую структуру – станет единым регулятором, который выстроит контроль от поставок сырья, до реализации готовой продукции.

Сейчас за табачным рынком следят около десятка органов государственной власти. Например, Минсельхоз определяет госполитику на табачном рынке, Минфин отвечает за акцизы и налоги, Минздрав — за охрану здоровья граждан, Роспотребнадзор следит за оборотом табачных изделий, и так далее.

Из-за слишком большого числа контролирующих сложно наладить эффективную работу.

По мнению Султана Хамзаева, руководителя «Трезвой России», это же ведомство может взять на себя функции контроля электронными сигаретами, вейпами, системами нагревания и так далее.

- Отечественным производителям стоит предоставить ряд преференций, это позволит создать дополнительные рабочие места, развивать национальную отрасль, повысить экономику регионов и улучшить качество табачной продукции, –– сказано в письме на имя Антона Силуанова.

Совершенствование контроля за табачным рынком будет приносить в бюджет ежегодно не менее 350 млрд рублей дополнительных доходов, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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