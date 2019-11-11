Кремль не знает, покупали ли близкие Асада недвижимость в Москве

СЕГОДНЯ 15:03 2019-11-11T15:27:26+03:00

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Кремль не располагает информацией о том, покупали ли родственники сирийского лидера Башара Асада недвижимость в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что администрация главы государства не обязана быть в курсе того, какие сделки с недвижимостью осуществляются на территории страны.

"В России свободный рынок, очень много как граждан России, так и иностранцев покупают здесь объекты недвижимости. Это нормальная и широко распространенная практика", - сказал Песков журналистам.

Газета Financial Times ранее сообщила, что родственники Башара Асада купили около 20 квартир в российской столице в период с 2013 до 2019 годы. Большая часть приобретенных объектов недвижимости якобы находится в комплексе "Москва-Сити" и оценивается примерно в 40 млн долларов.

Сайт kp.ru писал, что ранее президент Сирии дал интервью о военной ситуации в республике. Он объяснил, зачем Россия направляет свои войска в САР и осудил действия Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU