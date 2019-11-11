2019-11-11T11:14:08+03:00
Политика

Асад заявил, что Турция действует в Сирии незаконно

Именно поэтому президент САР пока не намерен встречаться с главой соседней республики Реджепом Эрдоганом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Президент САР Башар АсадПрезидент САР Башар АсадФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Сирии Башар Асад заявил, что присутствие турецких войск на территории республики незаконно, как и проводимая Анкарой военная операция "Источник мира".

По мнению главы государства, у его коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана есть свои цели, которые он должен выполнить, будучи "марионеткой США". И пока войска Турции остаются на территории Сирии переговоры двух лидеров неуместны, считает Асад.

"Я не думаю, что тот, кто оккупирует ваши земли, будет в приоритете для встречи", - сказал президент в интервью телеканалу RT.

При этом он подчеркнул, что не против переговоров с Анкарой, ведь "враг" Дамаска - это лишь сам Эрдоган и его политика, а с турецким народом у Сирии большая общая история.

Сайт kp.ru писал, что 9 октября была начата военная операция "Источник мира". Турецкие войска атаковали приграничные территории Сирии, на которых расположились курдские формирования. В Анкаре заявили, что имеют право на такое вторжение, благодаря двустороннему соглашению, заключенному еще в 1998 году.

Турецкая армия захватила город Рас-эль-Айн в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп считает решение Ирана по обогащению урана «очень плохим шагом»
В Гидрометцентре рассказали о причинах зимних температурных аномалий
Полиция Гонконга применила огнестрельное оружие против участников митинга
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна многоэтажки
В Москве мужчине выстрелили в глаз
Асад: США ведут войну на выживание, так как теряют свою гегемонию
Страны Латинской Америки назвали отставку Моралеса госпереворотом
В ООН призвали обеспечить безопасность дипмиссий в Боливии
Асад рассказал, зачем Россия отправляет своих военных в Сирию
Режим ЧС введен в двух штатах Австралии из-за лесных пожаров
Эксперты заявили, что Россия входит в "топ-10" самых "пьющих" стран в мире
"Почта России" сократит контрольные сроки доставки посылок
Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в РФ в 2020 году
В Минобороны Украины заявили о готовности защититься от РФ
В Германии оценили ущерб от антироссийских санкций
В полиции Боливии опровергли заявление о выдаче ордера на арест Моралеса
Российский МИД заявил об отказе выхода страны из Договора по открытому небу вслед за США
Моралес заявил, что его пытались арестовать
Польша раскритиковала ЕС за поддержку «Северного потока - 2»
На Украине заявили о решении отказаться от российской электроэнергии
Американское издание рассказало о "худшем кошмаре" для России и Китая
Эксперты назвали регионы с самой доступной арендой жилья
Президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке
Британского рокера Пита Доэрти задержали в Париже за драку