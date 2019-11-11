Асад заявил, что Турция действует в Сирии незаконно

СЕГОДНЯ 10:58 2019-11-11T11:14:08+03:00

Именно поэтому президент САР пока не намерен встречаться с главой соседней республики Реджепом Эрдоганом

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Президент Сирии Башар Асад заявил, что присутствие турецких войск на территории республики незаконно, как и проводимая Анкарой военная операция "Источник мира".

По мнению главы государства, у его коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана есть свои цели, которые он должен выполнить, будучи "марионеткой США". И пока войска Турции остаются на территории Сирии переговоры двух лидеров неуместны, считает Асад.

"Я не думаю, что тот, кто оккупирует ваши земли, будет в приоритете для встречи", - сказал президент в интервью телеканалу RT.

При этом он подчеркнул, что не против переговоров с Анкарой, ведь "враг" Дамаска - это лишь сам Эрдоган и его политика, а с турецким народом у Сирии большая общая история.

Сайт kp.ru писал, что 9 октября была начата военная операция "Источник мира". Турецкие войска атаковали приграничные территории Сирии, на которых расположились курдские формирования. В Анкаре заявили, что имеют право на такое вторжение, благодаря двустороннему соглашению, заключенному еще в 1998 году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737438" frameborder="0"></iframe> Турецкая армия захватила город Рас-эль-Айн в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU