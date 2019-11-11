Телевидение Сирии сообщает о взрыве двух заминированных авто у границы с Турцией

СЕГОДНЯ 16:49 2019-11-11T16:54:37+03:00

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В Сирийском городе Камышли в понедельник 11 ноября произошло сразу несколько взрывов. Как передает телеканал Ikhbariya, неизвестные заминировал два автомобиля на улице Вахда. Одна из машин была расположена рядом с больницей. Город Камышли находится на севере страны недалеко от границы с Турцией. О пострадавших пока ничего не известно.

Сирийско-турецкую границу с конца октября патрулируют совместно турецкие и российские военные. Это прописано было в меморандуме о взаимопонимании между президентом Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом. Благодаря этому соглашению спецоперация "Источник мира" была завершена. Курды покинули нейтральную территорию у границы, теперь страны участницы меморандума приступили к следующему этапу- возвращению людей, покинувших дома из-за военных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU