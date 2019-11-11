Умерла Элис Манро, лауреат Нобелевской премии по литературе

СЕГОДНЯ 17:08 2019-11-11T17:08:40+03:00

В Канаде на 89-м году жизни умерла Элис Манро

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В понедельник, 11 ноября, стало известно о том, что в Канаде умерла Элис Манро - известная писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе и обладатель Международной Букеровской премии.

"Шейла Манро официально подтвердила известие о смерти своей матери Элис Манро", - сообщается в Twitter-аккаунте канадского издательства McClelland&Stewart.

На момент смерти новеллистке было 88 лет.

Сайт kp.ru писал, что Элис Манро стала лауреатом Нобелевки в 2013 году. Жюри отметили то, насколько важную роль она отводит глубине переживаний своих героев. Канадская писательница рассказывала в основном о женских судьбах. Ее произведения часто короткие, а сюжет в них вторичен.

Среди наиболее известных книг Манро "Любовь хорошей женщины", "Беглянка", "Молчание", "Слишком много счастья" и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU