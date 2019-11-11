Умерла Элис Манро, лауреат Нобелевской премии по литературе
В понедельник, 11 ноября, стало известно о том, что в Канаде умерла Элис Манро - известная писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе и обладатель Международной Букеровской премии.
"Шейла Манро официально подтвердила известие о смерти своей матери Элис Манро", - сообщается в Twitter-аккаунте канадского издательства McClelland&Stewart.
На момент смерти новеллистке было 88 лет.
Сайт kp.ru писал, что Элис Манро стала лауреатом Нобелевки в 2013 году. Жюри отметили то, насколько важную роль она отводит глубине переживаний своих героев. Канадская писательница рассказывала в основном о женских судьбах. Ее произведения часто короткие, а сюжет в них вторичен.
Среди наиболее известных книг Манро "Любовь хорошей женщины", "Беглянка", "Молчание", "Слишком много счастья" и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU