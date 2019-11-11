Помпео считает, что США и России надо искать сферы взаимных интересов

СЕГОДНЯ 20:55 2019-11-11T20:57:54+03:00

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Госсекретарь США Майкл Помпео высказался о том, что Америка и Россия должны искать общие сферы интересов. Он вспомнил, что во время, когда был директором ЦРУ, вместе с российскими разведчиками, им удалось предотвратить крупный теракт в Санкт-Петербурге.

- Вместе мы сорвали [террористический] заговор в Санкт-Петербурге и спасли жизни россиян и американцев. Мы сотрудничали в деле борьбы с терроризмом, пытаясь спасти жизнь людей, где это возможно, - сказал он, выступая в городе Чарстон. Его слова приводит ТАСС.

В тоже время Помпео подвергнул критике нынешнюю политику России. В частности, он считает, что в России в отличие от США не внедряют «технические новшества». Не нравится Госсекретарю штатов, что «Россия пытается оказать свое влияние» на ситуацию в Сирии. Напомним, благодаря приглашению президента Владимира Путина в Сочи, ему удалось подписать с турецким лидером меморандум о взаимопонимании, в результате в Сирии завершилась спецоперация «Источник мира». Власти США позже признались, что оставляют войска в Сирии уже не ради контроля границы, а ради контроля за расположенными здесь нефтяными месторождениями. Это осудили ряд стран и даже в самой Америке – правительство раскритиковал Конгресс США.

- Центральной задачей вашингтонской администрации является противостояние "российскому вмешательству по всему миру, - заключил Помпео.

ИСТОЧНИК KP.RU