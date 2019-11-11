2019-11-11T21:38:22+03:00
Политика

Помпео считает, что США дали Украине оружие для «борьбы с русскими»

Госсекретарь США считает, что нынешняя администрация президента выгодно отличается от команды Обамы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Майкл Помпео гордится политикой нынешней администрации президента СШАМайкл Помпео гордится политикой нынешней администрации президента СШАФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, почему администрация Трампа выгодно отличается от команды экс-президента Обамы. В телеканалу WCSC-TV Помпео дал оценку работе Вашингтона на примере отношения с Украиной. Он рассказал, что Трамп предоставил Украине «оборонительное вооружение».

- Предыдущая администрация предпочла этого не делать, - сказал госсекретарь США. - Они решили предоставить одеяла. Мы дали им настоящее оружие для тех случаев, когда они смогут сражаться против русских. Я горжусь тем, что сделала администрация со своей политикой в отношении Украины.

Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским привел к началу процедуры импичмента Трампа. Демократы обвиняют президента США в том, что он оказывал давление на украинского лидера, настаивая на расследовании в отношении Джо Байдена и его сына. Байден считается главным конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах. В обмен на расследование Трамп якобы обещал Украине военную помощь, точнее деньги на оборону. Тогда речи о том, что это целенаправленная политика Вашингтона, чтобы дать Украине возможность с кем-то сражаться, не было. Демократы США считают, Трамп фактически торговался с Зеленским, пытаясь получить выгоду.

Ранее Помпео заявил, что Украина - это проект США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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