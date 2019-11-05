Постпред США в ЕС дал показания по импичменту Трампа: «Украине пообещали помощь взамен на расследование дела Байдена»

5 Нояб. 23:04 2019-11-05T23:08:20+03:00

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Посол США в Евросоюзе пересмотрел свои предыдущие показания по импичменту Трампа. Как сообщает Washington Post, Гордон Сондленд решил рассказать, что американская помощь Украине завесила от публичного признания последней расследовать дело Джо Байдена и его сына Хантера. Байден – главный конкурент трампа на предстоящих выборах о мнению главы Белого дома, его соперник замешан в нечестном ведении бизнеса коррупции, он якобы получат огромные суммы денег от разных стран безо всякого на то основания.

Сондленд рассказал на допросе Конгрессу, что лично говорил одному из советников президента Украины Владимира Зеленского в Варшаве, что «возобновление американской помощи, скорее всего, не произойдет, пока Украина не представит публичное антикоррупционное заявление, которое мы обсуждали в течение многих недель». Расшифровку показания посла приводит издание.

Изначально посол говорил об условии встречи, якобы Трамп готов говорить с Зеленским только когда начнется расследование. Но заявление Сондленда опроверг исполняющий обязанности посла США в Украине Уильям Б. Тейлор-младший. Он сказал, что посол в Евросоюзе знал прекрасно и о втором предложении, которое касается получения финансовой помощи, на которую так рассчитывала Украина.

- 1 сентября Сондленд предупредил помощника Зеленского Андрея Ермака о том, что помощь в сфере безопасности «не придет», если Зеленский не возьмет на себя обязательство проводить расследование в отношении Burisma, энергетической компании, в которой Хантер Байден, - сообщают в Washington Post.

ИСТОЧНИК KP.RU