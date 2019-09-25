2019-09-25T17:23:37+03:00
Политика

США опубликовали стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Этот телефонный разговор стал причиной начала процедуры импичмента Трампа
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп дал согласие на публикацию стенограммы разговора с ЗеленскимТрамп дал согласие на публикацию стенограммы разговора с ЗеленскимФото: REUTERS
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Белый дом опубликовал расшифровку разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Во вторник 24 сентября американский президент написал в твиттер, что дал разрешение на публикацию. Он сообщил, что готов доказать – телефонный разговор был «дружеским», никакого давления на украинского лидера по «делу Байдена» он не оказывал. Однако, американские демократы уверены, что Трамп все-таки использовал свое положение, чтобы заставить украинцев расследовать дело конкурента Трампа на следующих выборах.

Полная запись переговоров появилась в твиттере Белого дома. Оказалось, о Байдене Зеленский с Трампом все-таки говорили. При этом Зеленский пообещал - новый генпрокурор Украины рассмотрит дело Байдена.

- Много говорят о сыне Байдена, что Эйден остановил обвинение и многие люди хотят узнать об этом. Вы можете поговорить с адвокатом, -сказал Трамп.

- Наш новый прокурор - на сто процентов мой человек. Он будет утвержден парламентом в сентябре. Он рассмотрит ситуацию о компании, которую вы упоминаете, - ответил Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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