2019-11-11T22:50:57+03:00
В мире

В Нафтогазе призвали Газпром «показать Суджу»

Украинская компания хочет проверить газоизмерительную станцию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Украинская компания хочет получить доступ к проверке станции "Газпрома"Украинская компания хочет получить доступ к проверке станции "Газпрома"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На странице в фейсбуке украинской компании «Нафтогаз» появилось обращение к российским коллегам. Представители компании сообщили, что проверили уже все приграничные газоизмерительные станции, кроме той, что расположена между Сумской и Курской областями. Сообщение в «Нафтогаз» дополнил хэштегом #ПокажиСвоюСуджу.

- Сначала «Газпром» предложил нам провести проверку с 11 по 15 ноября, но потом вдруг передумал и пообещал предложить новые даты, - сказано в сообщении.

В «Нафтогаз» тут же заявили, что ситуация вызывает у них подозрения. В компании напомнили, что через Суджу проходит транзит газа в Европу. Напомним, «Нафтогаз» ранее обратился в Стокгольмский суд, чтобы взыскать в «Газпрома» 12 миллиардов долларов. Эта сумма компенсации за пересмотр тарифов за некоторый период времени, а также компенсация а тот период, когда Украина покупала европейский газ по повышенной цене. Позже в украинской компании заявили, что рассчитывают получить сумму чуть ли не вдвое больше заявленной, около 22 миллиардов долларов. При этом в Украине продолжают готовиться к подписанию с Россией нового газового контракта, тогда как в «Газпроме» заявляли, что прежде чем приступить к подписанию бумаг, нужно завершить судебные разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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