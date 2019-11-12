Венеция запретит круизным судам заходить в исторический центр города

СЕГОДНЯ 08:44 2019-11-12T09:16:33+03:00

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Власти итальянской Венеции планируют запретить крупным круизным судам заходить в исторический центр города. Ограничение будет введено в апреле 2020 года. Об этом сообщила министр инфраструктуры и транспорта Италии Паола Де Микели.

Она подчеркнула, что решение было принято с учетом экологических и экономических факторов и далось властям нелегко. Сначала мера будет носить временный характер. Окончательное решение примут после оценки всех обстоятельств и последствий, передает Express. Пока же лайнеры не смогут проходить через Гранд-Канал до знаменитой площади Сан-Марко.

Первые ограничения были введены еще в августе. Тогда власти сократили число судов, которым можно входить в исторический центр Венеции. Меры принимаются на фоне многочисленных жалоб местных жителей, которых не устраивают толпы туристов на улицах.

Сайт kp.ru писал, что "защитники" Венеции уже много лет борются пароходными компаниями. Огромные корабли портят облик итальянского города и мешают людям, постоянно проживающим здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU