Эксперты вычислили самый фотографируемый город России

СЕГОДНЯ 09:09 2019-11-12T09:12:58+03:00

Эрмитаж фотографируют в Питере чаще всего Фото: vk.com/hm_visiting

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Назван самый фотографируемый город России. Рейтинг составили специалисты сервиса «Облако Mail.ru» с использованием технологии «компьютерного зрения». Машины вычисляет по фотографии, размещенной в Интернете, в каком городе страны она сделана. Оказалось, что чаще всего пользователи Сети выкладывают фото из Санкт-Петербурга.

- Северная столица обгоняет Москву по количеству снимков почти на 10 процентов, - приводит результаты исследования РИА Новости.

Чаще всего пользователи Сети делают снимки Дворцовой площади и Эрмитаж. В список популярных попали также храм Спаса и Крови, Казанский кафедральный собор и Петергоф.

Что касается Москвы, то тут лидеры вполне очевидцы. В столице делают чаще снимки Кремля и Красной площади. Заглядывают гости столицы и сами москвичи ради снимков в ГУМ, фотографируют храм Василия Блаженного, Государственный исторический музей и мавзолей Ленина.

На третьем месте по популярности среди российских городов оказалась самая западная точка страны – Калининград. Этот регион славится своим янтарем, поэтому туристы часто фотографируют Музей янтаря. Но не уступают ему Рыбная деревня и Кафедральный собор. В Казани чаще всего делают снимки мечети Кул-Шариф и Дворца землевладельцев.

Замыкает пятерку Самара с бункером Сталина и центром «Самара космическая».

ИСТОЧНИК KP.RU