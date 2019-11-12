2019-11-12T10:59:06+03:00
Общество

Назван возраст, после которого мужчин становится меньше, а женщин больше

Происходит это после 35 лет, а к 70-ти разница увеличивается почти в два раза
Елена АКИМОВА
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До 35 лет мужчин в России больше, чем женщинДо 35 лет мужчин в России больше, чем женщинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Традиционно считается, что женщин в России больше, чем мужчин, но это утверждение не всегда верное. В детстве и молодом возрасте, вплоть до

30–35 лет сильная половина человечества численно превосходит слабую. А после происходит перелом в иную сторону. Это соотношение не меняется уже больше века, отмечает глава Росстата Павел Смелов.

- В возрастной категории 30–34 года на 1 тыс. мужчин насчитывается 992 женщины, а в возрастной группе 35–39 лет — уже 1021 женщина. С каждой последующей возрастной группой мужчин становится все меньше, - поясняет Павел Смелов.

А вот среди новорожденных на тысячу мальчиков приходится 945 девочек (данные 2019 года).

Статистика этого же года по возрастному населению старше 70 лет показывает критичный разрыв: на тысячу мужчин приходится 2,2 тыс. женщин.

В Минздраве объясняют, что смертность среди мужчин обусловлена пристрастием к алкоголю, развитием циррозов, язвенных болезней желудка, гипертонической болезни.

Большие показатели у смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Не стоит списывать со счетов травмы, отравления, самоубийства, несчастные случи.

В целом считается, что мужчины гораздо менее ответственно подходят к своему здоровью, чем женщины.

По данным Росстата, в 2019 году единственным регионом, где численность мужчин превосходит численность женщин, оказалась Чукотка. Разрыв всего в 1%, и, скорее всего, он связан с тем, что большинство профессий в регионе являются мужскими, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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