2019-11-12T13:09:52+03:00
Общество

В МИД предупредили российских туристов о транспортных проблемах в Барселоне

Вечером 12 ноября в этом испанском городе запланированы акции протеста
Юлия САЛЬНИКОВА
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Акции протеста начались с 14 октября, когда суд вынес приговор политикам КаталонииАкции протеста начались с 14 октября, когда суд вынес приговор политикам КаталонииФото: REUTERS
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Российских туристов предупреждают о перекрытии дорог в Барселоне в связи с манифестациями. В МИД России сообщают, что акции протеста запланированы вечером во вторник 12 ноября. Напомним, уже почти месяц сторонники независимости Каталонии выходят на улицы и устраивают пикеты. Они перекрывают дороги, блокируя движение общественного транспорта. Жители не согласны с решением властей, которые вынесли приговор организаторам референдума об отделении региона от Испании.

- Испания – 12 ноября в г. Барселона в 19:30 (местн. вр.) запланировано проведение манифестации; повышенные меры безопасности; ограничение движения транспорта, -сказано в сообщении МИД России в твиттере.

Суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 политикам, которые были организаторами референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Девять из их получили реальные сроки от 9 до 13 лет, еще трое отделались штрафами. В Евросоюзе не стали вмешиваться в ситуацию, назвав произошедшее "внутренним делом Испании".

ИСТОЧНИК KP.RU

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